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İş yerinde alkol alarak kumar oynarken yakalandılar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde işyerinde içki içerek, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye sosyal mesafe ve Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde işyerinde içki içerek, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye sosyal mesafe ve Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.


Fidanlık Mahallesi, Şükrü Kanatlı Caddesi üzerindeki bir adreste bulunan iş yerinde alkol tüketilerek kumar oynandığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı ihbarı üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenledi.


İş yerinin kapısını açarak içeri giren ekipler, 2 masa etrafında ve üzerinde alkollü içecek, masa üzerinde sigara tabakları ve kumar oyun kağıtları ele geçirdi.


İçeride bulunan E.D., B. Ö., İ.V., H.C. O., H.Ş., M. E. Ş. isimli 6 şahıs gözaltına alandı. Polislerin geldiğini fark ederek kaçmaya çalışan bir başka şahıs ise gece bekçileri tarafından yakalandı.


Gözaltına alınan toplam 7 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan kişi başı 6 bin 300 lira toplamda 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.


Levha tabelasının olmadığı belirlenen iş yeri hakkında ise belediye zabıta müdürlüğünce gerekli idari yasal işlem başlatıldı.

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