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İş yerinde oyun oynayanlara 57 bin 600 lira ceza

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye toplam 57 bin 600 lira ceza yazıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye toplam 57 bin 600 lira ceza yazıldı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi Kuyumcular Çarşısında bulunan bir iş yerinin tabelasının olmadığı fark edildi. İş yeri içerisi kontrol edildiğinde masada 4 şahsın oyun oynadığı ve 8 şahsın maskesiz olduğu belirlendi.


İş yerinde bulunan M.E.E., B.Ö., İ.A., , Ö.S., V. E. , Y.H., M.Ç., H.Y. isimli şahıslara, sokağa çıkma yasağını ihlal, sosyal mesafe kuralını ihlal ve maske takmamaktan kişi başı 7 bin 200 lira olmak üzere toplamda 57 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.

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