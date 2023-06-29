İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada şüpheli İ.K. tespit edildi. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın saklandığı ikamette 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, 4 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.K. tutuklandı.