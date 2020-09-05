Isimat Mirin, Hatayspor yolunda

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan Isimat Mirin’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'tan Isimat Mirin'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği defans oyuncusu Isimat Mirin, Hatayspor'a 1 yıllık imza atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, iki kulüp arasında yapılan 1 yıllık kiralama anlaşmasında tecrübeli defansın yıllık maaşının yarısını siyah-beyazlıların diğer yarısını da Hatayspor'un ödeyeceği öğrenildi.
Geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiralanan Isimat Mirin, 14 mücadelede forma giymiş, 1 defa da fileleri havalandırmıştı.