İskenderun Belediyesi 4 spor kompleksinin yapımını tamamladı

Yapılan spor kompleksi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar sportif etkinliklere spor kurslarına büyük önem verdik. Farklı branşlarda birçok kurs açarak gençlerimizi spora teşvik ettik. Daha sonra Meydan Mahallesi, Yıldırım Tepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ve Denizciler Mahallesine Spor Toto ile birlikte spor kompleksleri yapmaya karar verdik. Yapılan projeler kapsamında uygun yerlere spor kompleksleri inşa edildi" dedi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Belediye olarak her mahallemize hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda mahallelerimize yaptığımız içerisinde halı saha, voleybol sahası ve basketbol sahası bulunan spor tesislerini yapımı tamamlandı. Samimi yaklaşımları ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür eder, açılışını kısa bir süre sonra gerçekleştirdiğimiz spor kompleksinin İskenderun'umuza, Mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını şimdiden diliyorum" diye konuştu.