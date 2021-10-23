İskenderun körfezinde açık deniz yüzme maratonu tamamlandı

İskenderun körfezinde gerçekleştirilen maraton Adana Yumurtalık sahilinden start aldı ve İskenderun sahilinde sona erdi. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, 2 sporcunun katılımıyla İskenderun Sahili'nde başarı ile tamamlandı.

Boğaziçi olimpik yüzme spor kulübü ve İskenderun Belediyesinin organizasyonunda yumurtalık sahilinden sabah yüzmeye başlayan sporcular Ümit Kemal Cengiz ve Emre Seven'e İskenderun Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Yaklaşık 38 kilometreyi 12 saat 47 dakikada tamamlayıp İskenderun sahiline çıkan sporcular coşku ile karşılandı. Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı Türkiye'de yüzülen en uzun mesafeli açık deniz maratonunu devletin imkanları Allah'ın yardımı ile gerçekleştirdiklerini belirtti. 38 kilometreyi 12 saat 47 dakikada tamamlayıp İskenderun sahiline Türk bayrağı ile çıkan Ümit Kemal Cengiz, maratona çok iyi hazırlandığını iyi beslendiğini ancak omuzlarının son 8 km'de baya ağrıdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.