İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay’da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Hatay'da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.


İskenderun Körfezi'nde akşam şimşeklerle gelen sağanak yağmur havayı serinletirken, aynı dakikalarda Amanos Dağları'nın zirvesinden doğan Dolunay ise kartpostallık bir manzara oluşturdu. Körfezde yağmur etkili olurken, Amanos Dağları'nda havanın açık olduğu gözlendi. Gün batımında etkisini arttıran şimşekler körfezde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.