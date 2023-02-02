İhlas Haber Ajansı

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İskenderun Körfezi'nde lodos, Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

İskenderun Körfezi’nde etkili olan lodosla birlikte Amanos Dağları’na yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde etkili olan lodosla birlikte Amanos Dağları'na yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos fırtınası ile Amanos Dağları'na yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu. İskenderun Körfezi'nde yağmur ve kar yağışının ardından etkili olan lodos fırtınası nedeni ile deniz trafiğinde aksamalar yaşanırken, dalgalar İskenderun sahil kıyısında etkili oldu. Amanos Dağları'na yağan kar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Amanos Dağları'na çıkarak kar topu oynayıp semaverde çay demleyip manzaranın keyfini çıkardı.


Öte yandan dron ile Körfez ve Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar görüntülendi.

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