İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

İskenderun Körfezi'nde çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde gün batımında gök gürültülü sağanak yağışla birlikte başlayan şimşekler gece boyunca görsel bir şölen oluşturdu. Yağmur ve fırtına nedeni ile körfeze sığınan gemiler üzerinde şimşeklerin birbiri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler Hatay'ın genelinde gece boyunca etkili oldu.