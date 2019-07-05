İskenderun LGS Türkiye Birincileri Ödüllendirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2019 LGS (Liselere Giriş Sınavı)'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrenciler, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

2019 LGS'de 500 tam puan alarak İskenderun'da Türkiye birincileri arasına giren Atatürkçü Düşünce Ortaokulu Öğrencisi İlker Zorlu ile Simya Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Tümkaya'ya, okul müdürleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu tarafından tablet ve başarı belgesi takdim edilerek ödüllendirildi.

Yusuf Eren Tümkaya'nın mazereti nedeniyle katılamadığı programda öğrencinin ödülü kendisine takdim edilmek üzere okul müdürüne teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, “İlçemizdeki başarının mimarı olan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.