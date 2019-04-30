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İskenderun limanında askeri hareketlilik

İskenderun limanında askeri hareketlilik yaşanıyor.

KKTC'den askeri kargo gemisi ile getirilen çok sayıda askeri araç, limana indirildi.


KKTC'den İskenderun limanına gelen ve içerisinde çoğunluğu tank ve uçaksavar olmak üzere bir çok askeri araç bulunan askeri gemi iskeleye yanaştı. Gerekli çevre güvenliklerinin alınmasının ardından liman sahasına indirilen askeri araçlar, güvenli bir bölgede bekletilmeye başlandı. Çoğunluğu tank ve uçaksavar bataryalarından oluşan askeri araç ve malzemelerin İskenderun'da bulunan ve askeri araçların bakım ve tamirlerinin yapıldığı Ağır Bakım Komutanlığına sevk edileceği öğrenildi.

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