İhlas Haber Ajansı

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İskenderun Limanı'ndaki yangının soğutma çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor

İskenderun Limanı’nda çıkan yangın 90 saat sonra kontrol altına alındı.

İskenderun Limanı'nda çıkan yangın 90 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları denizden ve karadan devam ederken, limanda bulunan yüzlerce konteynır demir yığınına dönüştü. Liman ve konteynırlar dron ile havadan görüntülendi.


İskenderun Limanı'nda çıkan yangın günler süren hava ve kara müdahalesinin ardından 90 saatin sonunda kontrol altına alınabilmişti. Kontrol altına alınabilen yangında denizden ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken limanda bulunan yüzlerce konteynır demir yığınına dönüştü. Ekipler yangın nedeni ile devrilen konteynırları iş makinesi ile düzenlemeye çalıştı.

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