İskenderun Özel gelişim hastanesinde obezite cerrahisi bilgilendirme toplantıları devam ediyor

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nde obezite cerrahisi bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

‘11 ayda 120 obezite ameliyatı' başarıyla gerçekleştiren İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Karaca, obezite ameliyatı olacaklara destek ve ameliyat olanlara motivasyon amacıyla, obezite cerrahisi hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Toplantıda, obezitenin tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Turgut Karaca, obezitenin tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getireceğini vurguladı.

Obeziteye yönelik uygulamış oldukları operasyonlardan söz eden Doç. Dr. Turgut Karaca, “Obezite cerrahisinde en sık uyguladığımız yöntem, tüp mide ameliyatıdır. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyonla midenin yüzde 80'ini alıyoruz. Önemi bir sağlık sorunu olan obezite, estetik bir sorun olmasından çok; yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi sorunlara neden olabilecek önemli bir hastalıktır. Obezite ameliyatı, bu konuda en etkili yöntemdir. Obezite ameliyatı sonrası; hastanın insülin direnci düzeliyor, açlık hissi yok oluyor ve yağ yakımı daha da kolaylaşıyor” açıklamasında bulunarak, katılımcılara mide botoksu ve mide balonu hakkında da bilgiler verdi.

Konuşmasında, obezite cerrahisinin bir ekip işi olduğunu ve obezite cerrahisinde multidisipliner yaklaşımın önemini ifade eden Doç. Dr. Karaca, “Obezite cerrahisi bir ekip işidir ve tecrübe gerektirir. Obezite tedavisi süresince; diyetisyenden psikoloğa bir ekiple görev yapmak önemlidir” dedi.

Sohbet ortamında geçen toplantıda Uzman Diyetisyen Eray Albayrak ve Uzman Klinik Psikolog Yağmur Yazar, katılımcıların sorularını yanıtladı.