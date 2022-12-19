İskenderun semalarında görülen cisim polisi alarma geçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen bilinmeyen bir cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan İHA muhabiri, gökyüzünde bir cisim fark etti. Yamaç paraşütçüsüne benzetilen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçıların da dikkatini çekti. Durumun 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden araştırma başlattı. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cisim ile ilgili araştırmalar devam ediyor.