İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldıİskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldı
İskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansırken 11 aracın lastiklerinin patlatılarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Polis olaya karışan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.