İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldıİskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldı


İskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansırken 11 aracın lastiklerinin patlatılarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.


Polis olaya karışan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.