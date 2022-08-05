İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da 145 adet tarihi eser ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişinin çantasından Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 145 adet tarihi sikke ve metal obje çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin çantasından Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait 145 adet tarihi sikke ve metal obje çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği birimlerince, Mustafa Kemal Mahallesinde yaya olarak durdurulan F.A.'ya ait çantada yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 130 adet sikke, 15 adet metal obje ele geçildi.


Gözaltına alınan F.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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