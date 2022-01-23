İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskenderun'da 150 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 150 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 150 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı nargile tütünü satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurulan H.D.'nin kullandığı araçta yapılan aramada 150 kilo gram kavanozlar içerisine konulmuş gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.