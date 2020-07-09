İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçakçılık suçları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde 2 adreste arama yaptı. A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 280 litre içime hazır kaçak rakı, 800 litre fermante olmak üzere toplam bin 80 litre kaçak rakı, H.K. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 80 litre içime hazır kaçak rakı, bin 500 litre fermante kaçak rakı olmak üzere toplamda 2 bin 660 litre kaçak rakı ele geçirildi.


Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.