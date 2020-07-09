İskenderun'da 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 660 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçakçılık suçları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde 2 adreste arama yaptı. A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 280 litre içime hazır kaçak rakı, 800 litre fermante olmak üzere toplam bin 80 litre kaçak rakı, H.K. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 80 litre içime hazır kaçak rakı, bin 500 litre fermante kaçak rakı olmak üzere toplamda 2 bin 660 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.