İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da 2 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 öğrenci LGS’de Türkiye birincisi oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu.



Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Deprem bölgesi İskenderun'da da iki öğrenci Türkiye birincileri arasında yer aldı. Öğrencilerin Melek Beria Özer ve Muhammed Safa Kara olduğu ve 500 tam puan aldıkları ifade edildi.


Öte yandan Özer'in abisi Bekir Arda'nın da 2019 Türkiye birincisi olduğu öğrenildi. Türkiye birincisi olan her iki öğrencinin de deprem nedeniyle il dışında oldukları kaydedildi.

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