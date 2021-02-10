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İskenderun'da 31 noktada huzur ve güven uygulaması

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis, kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarında anlık huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu 31 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda şahıslar ve araçlar detaylı aramadan geçirildi. Polis, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparak, araçlarda arama yaptı. Denetimlerde, arandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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