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İskenderun'da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19'a yenik düştü

İskenderun’da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

İskenderun'da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.



İskenderun Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ömer Faruk Bodur (34) Covid-19 tedavisi gördüğü ve yıllardır görev yaptığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Herhangi bir kronik hastalığı olmadığı öğrenilen Bodur yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç yaşta Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirmesi mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

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