İskenderun'da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 410 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesinde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen 410 bin adet makaron ile ilgili araç sürücüsü İ.A. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.