İskenderun'da 96 bin adet makaron ve 135 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 96 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, şüpheli İ.Ö.'nün Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan iş yerinde bandrolsüz ve faturasız sigara satışı yapıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramada 85 bin adet boş, 11 bin adet sarılmış makaron (sigara kağıdı) ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.