İskenderun'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlere yakın ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarını tehdit ederken kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun İsmet İnönü Mahallesi Otoyol gişelerine yakın ağaçlık bölgede çıktı. Fırtınanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın yakındaki yerleşim alanlarını tehdit etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeni ile evlerinden tahliye edilen vatandaşlar endişe ile çalışmaları izledi. Mahalle muhtarı Engin Aktuğ, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına zamanında müdahale ettiklerini belirterek korkulan bir durumun yaşanmadığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.