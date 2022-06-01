İskenderun'da ağız bölgesi kanserleri konuşuldu

Başkent Üniversitesi Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu toplantılarının ikincisi, İskenderun'da gerçekleştirildi.

Oral kavite kanserlerinin konuşulduğu toplantıya, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji Bölümleri, İskenderun Gelişim Hastanesi Onkoloji Merkezi hekimlerinin yanı sıra bölge hekimleri katılım sağladı.

Kanser konusunda birçok bölümden hekimler bilgilerini yenilemek amacıyla bir araya geldiği toplantıda KBB Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Önal, Başkent Üniversitesi ve İskenderun Gelişim Hastanesi arasında onkoloji alanında 6 yıldır var olan işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü ve bölge halkına en üst düzeyde onkoloji hizmeti sunmaya devam edeceklerini anlattı.

İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak İSE ağız bölgesi kanserlerinin tedavisinde güncel radyoterapi yöntemlerini özetlerken, sigara ve alkol tüketiminin kanser gelişmesine sebep olduğunu vurguladı ve bu hasta grubunun da radyoterapi öncesi ağız ve diş hijyeninin önemini belirti.

İskenderun Gelişim Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu, baş boyun kanserlerinin kemoterapi tedavileri konusunda mevcut uygulamalardan bahsetti.