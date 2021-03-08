İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Atatürk Anıt Meydanı da su altında kaldı.

İskenderun'da sabaha karşı şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şehrin ana caddeleri ve İskenderun Adana yolunda su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Şiddetli yağışlarda benzer görüntülerin yaşandığı İskenderun'da özellikle sahil Atatürk Bulvarı, Mete Aslan Bulvarı gibi şehrin önemli merkezlerinde yaşanan su taşkınları günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor.