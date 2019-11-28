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İskenderun'da balık ölümleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde derede ölü balıklar bulunması sonrası inceleme başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde derede ölü balıklar bulunması sonrası inceleme başlatıldı.


Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Sarıseki Mahallesi'nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıkların bulunması yetkilileri harekete geçirdi. Çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşların bildirmesi üzerine Hatay İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.


İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı (İÇKD) Nermin Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı doğrultusunda söz konusu yere giderek tespitlerde bulunduklarını söyledi. Kara, "Şu an burada çeşitli tür ve boyutlarda balıkların telef olduğunu görmekteyiz. Sebebini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda numune ve teknik araştırma yapılması gerekiyor. Burası sanayinin yoğun olduğu bir bölgedir. Buralardan bir sızıntı olmuş, kimyasal bir atık karışmış olabilir" dedi.


Balıkların ölüm sebepleri yetkililerin yapacakları incelemeler sonrası belli olacak.

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