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İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere İskenderun Kaymakamlığı tarafından uygun görülen teşekkür belgeleri Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından verildi. Güneş törende, "Aylarca teknik ve fiziki takip yaptınız, büyük emek verdiniz. Sizlerle birlikte uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Emeklerinize sağlık" dedi.


Güneş daha sonra polislere teşekkür belgelerini takdim etti.

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