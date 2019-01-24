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İskenderun'da bir mahkum cezaevinde intihar etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmaktan tutuklu bulunan bir kişi, koğuşun tuvaletinde kendini asarak intihar etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmaktan tutuklu bulunan bir kişi, koğuşun tuvaletinde kendini asarak intihar etti.


Alınan bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası B.C. (26) uyuşturucu kullanmaktan bir süre önce cezaevine girdi. Burada uyuşturucudan kurtulmak için tedavi de gören B.C., rehabilite tedavisi için İstanbul'a gönderilmesi beklenirken kaldığı koğuşun tuvaletinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Yapılan kontrolde, B.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. B.C.'nin cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca B.C.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. B.C.'nin cezaevine girmeden önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımında ise Ferdi Tayfur'un 'Kurtuldum' şarkısının sözlerini paylaştığı görüldü.

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