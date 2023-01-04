İskenderun'da cep telefonu gaspçıları yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde A.A.'nın darp edilip cep telefonunun gasp edildiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri çalışma başlattı. Asayiş birimleri tarafından olayın şüphelilerinin biri kadın M.A. ve Z.A. adlı kişiler olduğu tespit edildi. Şüpheliler Çay Mahallesi'nde yakalandı. Ayrıca gasp edilen cep telefonu da ele geçirildi.