İskenderun'da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayında temel askerlik eğitimi tamamlayan 2018/3B tertip dönemi Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Albay İbrahim Özdoğan, askerler ve aileleri katıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yaptığı açıklamada “Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Yemin eden gençlerimiz gerçek birer asker oldu. Fazla söze gerek yok. Bu çocukların gözlerine bakın. Hepsi gerçek birer çakı gibi asker oldu. Mehmetçiklerimiz bu yemin ile milletimize ve vatanımıza sadakatle hizmet edeceğine beyan ettiler. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan Türk Silahlı kuvvetlerimiz gücünü sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve Türk milletinin güveninden ve sevgisinden almaktadır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Mehmetçikler marşlar eşliğinde tören geçişi yaptı.

Yemin eden Mehmetçikler ile ailelerin birbirlerine kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.