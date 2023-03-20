İskenderun'da deniz taşkınları devam ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerden sonra sahil bandının bir metreden fazla çökmesi nedeni ile deniz suyunun karaya taşması gece tekrarlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde günler sonra lodos nedeniyle dalgalanan deniz suyu ana cadde ve sokakları bir kez daha doldurdu. Su tahliye edildikten sonra bölge normale dönerken, dün yeniden deniz seviyesi yükseldi. Deniz suyu meydan, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi'ni doldurdu. Gece yapılan tahliye çalışmaları ile deniz suyunun bir bölümü çekildi.

Hatay Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birlik Başkanı Celal Bilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını belirtti.

Birlik Başkanı Bilen, İskenderun Balıkçı Barınağı merkezli olarak denizin git gel ile yükselmesi nedeni ile taşkınların yaşandığını bunun sebebinin ise depremde sahil bandında ve barınakta yaşanan zemin çökmeleri olduğunu söyledi.