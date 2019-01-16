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İskenderun'da deniz taştı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sahil şeridi sular altında kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sahil şeridi sular altında kaldı.


İskenderun Körfezi'nde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Dev dalgalar sahil şeridini sular altında bıraktı. İskenderun Anıt Meydanı tamamen su altında kalırken körfezi açıklarındaki bir çok gemi fırtınadan etkilenmemek için liman sahasına doğru yanaştı.


Deniz suyunun Atatürk Bulvarı'na ulaşması ise trafiği olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisini sürdürdüğü anlarda ise çift kuşaklı gökkuşağı kısa süreliğine görsel bir şölen oluşturdu. Fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu sabaha karşı deniz kenarında bulunan bir çay bahçesinde de yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında çay bahçesi, mini market ve hediyelik eşya dükkanı kullanılamaz hale geldi.

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