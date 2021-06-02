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İskenderun'da drone destekli uygulama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde drone destekli uygulama yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uygulama yapıldı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile kentin 32 ayrı noktasında asayiş ve huzur denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Özellikle şehir merkezinde madde bağımlılarının sıkça kullandıkları Büyük Çarşı İş Merkezine yönelik yapılan uygulamalara polis dronesi havadan destek verdi.


İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'de uygulama noktalarını ziyaret ederek denetim yaptı.

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