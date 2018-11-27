İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da engelli kursiyerler el sanatları sergisi açtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Engelliyim, Engel Tanımam’ projesi kapsamında eğitim alan engelli kursiyerler el sanatları sergisi açtı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ‘Engelliyim, Engel Tanımam' projesi kapsamında eğitim alan engelli kursiyerler el sanatları sergisi açtı.


İskenderun Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Kalkınma Bakanlığı SODES ve Hatay Valiliği tarafından finanse edilen projesi kapsamında açılan sergide engelli kursiyerler, el becerilerini kullanarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.


Sergi açılışında konuşan Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, "Kursiyerlerimizin engellerine rağmen ürettiği bu güzel ürünleri burada görmek bizleri mutlu etti. Açmış olduğumuz kurslar ve verilen eğitimler ile engellileri hem bir meslek sahibi yapacak hem de sosyal süreçlerine katkı sağlayarak topluma kazandırılmalarını sağlayacak. Bu kursun açılmasında emeği gençleri kutluyorum" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından davetliler serginin açılışını gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.