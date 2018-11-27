İskenderun'da engelli kursiyerler el sanatları sergisi açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ‘Engelliyim, Engel Tanımam' projesi kapsamında eğitim alan engelli kursiyerler el sanatları sergisi açtı.

İskenderun Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Kalkınma Bakanlığı SODES ve Hatay Valiliği tarafından finanse edilen projesi kapsamında açılan sergide engelli kursiyerler, el becerilerini kullanarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Sergi açılışında konuşan Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, "Kursiyerlerimizin engellerine rağmen ürettiği bu güzel ürünleri burada görmek bizleri mutlu etti. Açmış olduğumuz kurslar ve verilen eğitimler ile engellileri hem bir meslek sahibi yapacak hem de sosyal süreçlerine katkı sağlayarak topluma kazandırılmalarını sağlayacak. Bu kursun açılmasında emeği gençleri kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler serginin açılışını gerçekleştirdi.