İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor.


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 kentte büyük hasar bıraktı. Birçok il ve ilçedeki binlerce yapıyı yıkan veya ağır hasara uğratan depremin enkazı kaldırılıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir yandan enkazlar kaldırılıyor diğer yandan ağır hasarlı olduğu belirlenerek acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor. Meydana gelen deprem sonrası ilçedeki binaların enkazları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor.

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