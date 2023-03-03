İskenderun'da enkazın kaldırıldığı döküm sahasına bir kamyon giriyor, bir diğeri çıkıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan yapıların enkazını kaldırma işlemleri başladı. Bin 100 dekarlık enkaz döküm sahasına kamyonların biri gelip bir diğeri giderken, güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu görüldü.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çok sayıda yapı yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısının da bir hayli fazla olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bin 100 dekarlık belirlenen alanın çevresi tel örgü ile kapatılırken, aydınlatma ve güvenlik kameralarının kurulumu da tamamlandı. Bölgede jandarma ekipleri 24 saat esas alınarak tedbirleri elden bırakmıyor. Kent merkezinde kamyonlara yüklenen enkazın belirlenen alana dökümü dron ile havadan görüntülendi. Döküm sahasına kamyonların birinin girip, bir diğerinin çıktığı görüldü.