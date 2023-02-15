İskenderun'da enkazlardan deliller toplanıyor

Depremin vurduğu İskenderun'da cumhuriyet savcıları, polis ve yapı denetim uzmanları ile yıkılan binaların enkazından delil toplanıyor. Enkazlar kaldırılmadan önce alınan deliller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen laboratuvarlarda inceleniyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu kentlerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binalarda bir yandan arama kurtarma, bir yandan da hafriyat çalışmaları sürüyor. Enkazlar kaldırılmadan önce delil toplanıyor. Deprem Suçları Soruşturma Büroları tarafından cumhuriyet savcılarının başında olduğu ve olay yeri inceleme polisi, yapı denetim uzmanları ve bilirkişi heyetinden oluşturulan ekipler, kentte yıkılan enkazlardan delil topluyor. Her enkazdan karot makinesi ile iki numune alınıyor. Alınan numuneler delil poşetlerine konularak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisans verdiği laboratuvarlara gönderilerek inceleniyor.