İskenderun'da eski başkan yeniden aday oldu

İskenderun'un üç dönem belediye başkanlığını yapan ve 2009 seçimlerinde koltuğu bırakan Mete Aslan, Demokrat Parti'den yeniden aday oldu.

Üç dönem 15 yıl İskenderun Belediye Başkanlığını yapan Mete Aslan, Demokrat Parti'den adaylığını düzenlediği açık hava mitinginde açıkladı. 2009 Yılında yapılan seçimlerle koltuğu bırakarak İskenderun'da hayatını sürdüren Mete Aslan, İskenderun'un iyi yönetilmesine ihtiyaç duyduğu için yeniden aday olmaya karar verdiğini söyledi. Tayfur Sökmen bulvarında seçim ofisi önünde büyük bir kalabalık kitleye konuşan Mete Aslan herksin iyi bildiği işi yapması gerektiğini belirterek belediye başkanlığı kendisinin işi olduğunu söyledi. En önemli ittifakın İskenderun ittifakı olduğuna vurgu yapan Mete Aslan sadece iki adayın ve ittifakın vatandaşa dayatılamayacağını belirterek "Görülüyor ki bunca zamanın ardından bize ihtiyaç var. Bu geçen süreçte ne yazık ki istenilen hizmet İskenderun ‘a yapılamadı. Bizim yaptıklarımız ortada ve daha iyisini yapmak için aday oluyorum. Belediyecilik benim işim, herkes kendi işini yapsın.Geçmişte benimde hatalarım olabilir yada belediye çalışanlarımın hataları olabilir geçmişe dönük özür dileyecek kadarda alnım açık başım dik biriyim. Sizlerin desteği ile İskenderun'un ittifakıyım ben bu memleketin fedaisiyim beni satın alacak hiç bir sermaye yoktur. Aday olan değerli insanlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.