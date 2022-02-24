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İskenderun'da fırtına hasara yol açtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden olduİskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu


İskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınağa sığınırken gemi trafiği de tamamen durdu. Şehir merkezinde binaların çatısı uçtu bir binadan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

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