İskenderun'da fırtınada sahil şeridini su bastı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos fırtınasında sahil şeridi yine sular altında kaldı.

Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zeminde çökme yaşanan sahil şeridinde lodos fırtınası ile birlikte yine deniz suyu taşkını yaşandı. Körfezdeki dalgaların Sahil Atatürk Bulvarı'na ulaşması ile yol trafiğe kapanırken, sahile çıkmak isteyenler pantolon paçalarını kıvırarak sahil kıyısına geçtiler. Sahile gezmeye gelen bazı vatandaşlar ise su basması nedeni ile geri döndüler.