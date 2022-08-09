İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonunda Z.H.V. ve Y.A.'nın para karşılığı fuhuş yaptıklarını tespit etti.


Çay Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda Z.H.V. ve Y.A. ile birlikte ikamet sahibi Y.D. fuhşa aracılık yer temini ve zorlama suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

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