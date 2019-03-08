İskenderun'da gönüllü sağlık elçileri yüreklere dokunuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağlık meslek lisesi öğrencileri yaşlılara evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmetleri veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti veriyorlar.

İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sabahat Bayırlı projenin iki ay süreceğini belirterek, "Ziyarette bulunduğumuz evlerde hasta ve yaşlılarımızın doktorumuz tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor. Öğrencilerimiz ilaçlarını düzenlemede ve gerekli bilgilendirme çalışmalarında bulunuyorlar ayrıca öğrencilerimiz hasta ve yaşlılarımızın hastalıklarına uygun diyet ve bakım konusunda önceden planladıkları eğitimleri veriyorlar. “Sağlık Elçileri Yüreklere Dokunuyor” sloganıyla projemizin etkinlikleri ev ziyaretlerimizle başladı. İki ay boyunca çeşitli etkinliklerimizle hayatlarına dokunmaya bir nebze olsun yüzlerini güldürmeye çalışacağız. Bu etkinlikte öğrencilerimizle bir farkındalık oluşturmak en büyük amaçlarımızdan biridir" dedi.