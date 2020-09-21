İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi

Hatay'ın iskenderun ilçesinde hasta almaya giden ambulans geri manevra sırasında yan yatarak devrildi.

Alınan bilgiye göre kaza İsmet inönü mahallesi 722 sokak üzerinde yaşandı. Adresten hastayı alan 111 acil servis ambulansı harekete geçip hastaneye gitmek için geri manevra yaparken bozuk olan yol nedeniyle yan yatarak devrildi.

Yan yatan ambulansı kurtarmak için bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardıma koştukları kazada Ambulansta bulunan hasta başka ambulansla hastaneye sevk edilirken devrilen ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.