İskenderun'da Hemşireler Günü kutlaması

İskenderun Gelişim Hastanesi Yönetimi, ‘12-18 Mayıs Hemşireler Haftası' dolayısıyla, hastanede görev yapan hemşirelere gül dağıttı.

Hastanenin tüm birimlerini gezerek kutlamada bulunan hastane yönetimi, hemşirelere, görevlerinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Sağlık hizmetinin vazgeçilmezi olan tüm hemşirelerin gününü kutlayan Başhemşire Hatice Uygun, “Hemşirelik; fedakarlık, özveri ve vicdan gerektiren, sabır ve sevgi kavramını içerisinde barındıran kutsal bir meslektir. İnsan sağlığı için her zaman özveri gerektiren mesleğimizde, vicdan ve disiplin kavramları da çok önemlidir. Tam 37 yıldan bu yana, insan sağlığı için özveriyle bu mesleği yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere; tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.