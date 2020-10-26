İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 bin 40 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 40 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Madenli Mahallesi üzerinde bulunan bir evde yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine 2 bin litre fermente halde ayrıca 40 litre satışa hazır boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı toplam 2 bin 40 litre içki ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan D.B.U adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.