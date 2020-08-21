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İskenderun'da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 226 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 226 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Meydan mahallesinde bulunan E.K.'ye ait Tekel büfe olarak adlandırılan bir işyerine baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramada 226 adet çeşitli içerikte cinsel ürün, 1 Magnum marka pompalı silah, 1 adet P114 marka tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili işyeri sahibi E.K. hakkında yasal işlem yapıldı.

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