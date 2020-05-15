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İskenderun'da kumar operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 30 bin 625 TL para cezası kesildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 30 bin 625 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında A.G., T.Ç., S.O., A.B., İ.S., İ.K. ve M.Z.C. adlı 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri adreste yaptığı aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 adet açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 adet oyun pulu ile açılmış 103 parça iskambil kağıdı ele geçirdi.


Gözaltına alınan 7 şahıs hakkında 30 bin 625 TL para cezası uygulandı.

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