İskenderun'da kumar operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplam 48 bin 400 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Numune mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında 2 masa etrafında 11 şahsın kumar oynadıklarını belirledi. Polis ekiplerince ayrıca masa üzerinde 1 adet 50, 12 adet 20, 6 adet 10 ve 10 adet 5 TL olmak üzere toplam 400 TL para ve 216 adet iskambil kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şahsa kumar oynamaktan 13 bin 750 TL., sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 34 bin 650 TL olmak üzere toplamda 48 bin 400 TL para cezası uygulandı.