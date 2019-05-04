İskenderun'da öğrenciler, kedi ve kuş evleri yaparak parka yerleştirdiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 9 tane kedi evi, 5 tane kuş evi yaparak parka yerleştirdiler. Öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle de çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştılar.

Okul bünyesinde Hayvanları Koruma Kulübü kuran öğrenciler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besleyerek, onların yaşamına katkı sunuyorlar. Kulüp üyesi öğrenciler, bu kapsamda kedi ve kuş evleri yaptılar. İskenderun Millet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yaptıkları kedi ve kuş evlerini parkın belirli yerlerine yerleştirdiler. Çocuklarla hayvanlarla ilgili röportaj da yapan öğrenciler, düzenledikleri kermeste ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundular.

Kulübün kurucusu olan okul öğretmenlerinden Nesrin Eren, amaçlarının, eğitim içerisinde hayvan sevgisini, vicdan ve merhamet duygusunu aşılamak olduğunu söyledi. Vicdan ve merhameti ön planda tutmanın gerektiğine inandığını belirten Eren, "Hayvanlar için 9 tane kedi evi ve 5 tane de kuş evi hazırlayıp parka yerleştirdik. İnsanların dikkatini çekmek adına pankartlar hazırlayarak parkın belirli alanlarına yerleştirdik. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak adına röportajlar yaptık ve bilgiler verdik. Bu etkinlikteki en büyük amacımız, özellikle çocuklara ulaşarak hayvan sevgisini aşılamaktır" diye konuştu.

İnsanları bilinçlendirme adına okul olarak hayvanlar için etkinlik düzenlediklerini dile getiren öğrencilerden Elif Göç ise "Hayvanlarla ilgili insanlara sorular sorduk. Okulda yaptığımız kedi evlerine parkın belirli yerlerine yerleştirdik. Kedilerin daha rahat kalabilecekleri yerler yaptık. Çocukları ön planda tutarak onlara hediyeler dağıttık" dedi.

Öğrencilerin çalışmalarını takdir eden vatandaşlar da dünyada en güzel şeyin sevgi olduğunu belirterek, güzel davranışları için öğrencilere teşekkür ettiler.